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Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья в Совете Федерации
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Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья в Совете Федерации 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Депутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Русских будет представлять интересы Московской области в Совете Федерации. Решение об этом принято губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, рассказали «РГ» в правительстве региона.
До этого представителем от правительства Подмосковья в Совете Федерации был Юрий Липатов — депутат Госдумы третьего-шестого созывов, первый заместитель руководителя думской фракции "Единой России". Его полномочия, открытые в сентябре 2016 года, как раз истекают в сентябре 2018-го. Ранее СМИ писали о том, что Андрей Воробьев, избравшийся губернатором на второй строк и в минувшую пятницу прошедший процедуру инаугурации, еще перед выборами планировал делегировать в СФ представителя не от партии власти, поскольку считает, что в Совете Федерации должны быть представлены и члены других партий.
Алексей Русских — депутат Госдумы трех созывов. Последние два года работает первым зампредом думского комитета по транспорту и строительству.
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