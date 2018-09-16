Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья в Совете Федерации

Алексей Русских — депутат Госдумы трех созывов. Последние два года работает первым зампредом думского комитета по транспорту и строительству.

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