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Депутат Госдумы Алексей Русских стал сенатором от Подмосковья
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Депутат Госдумы Алексей Русских стал сенатором от Подмосковья 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Русских будет представлять интересы Подмосковья в Совете Федерации, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Московской области Русских Алексея Юрьевича на срок полномочий губернатора Московской области", — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 17 сентября, уточняется в сообщении.
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