Депутат Госдумы Алексей Русских стал сенатором от Подмосковья

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Русских будет представлять интересы Подмосковья в Совете Федерации, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Московской области Русских Алексея Юрьевича на срок полномочий губернатора Московской области", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 17 сентября, уточняется в сообщении.