Ppd пожаловался на отсутствие задержки на русскоязычной трансляции отборочных The Kuala Lumpur Major

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер ppd Дагер раскритиковал организаторов русскоязычной трансляции отборочных на The Kuala Lumpur Major. По словам Дагера, на стримах студии Maincast отсутствует задержка.

Dota TV has delay but the russian streams do not. For an online tournament this is unacceptable. Easy for coach/manager/whoever to spot every ward and relay that to the players. Please add delay for DPC online qualifier streams. TY! @v1lat @Versuta_— Peter Dager (@Peterpandam) September 16, 2018

В DotaTV есть задержка, но на русскоязычных стримах ее нет. Для онлайн-турниров это недопустимо. Любому тренеру/менеджеру/кому-либо еще легко подсмотреть каждый вард и передать информацию игрокам. Пожалуйста, добавьте задержку на онлайн-квалификации к турниру серии Dota Pro Circuit

Комментатор Maincast Арен VeRsuta Зурабян ответил Дагеру, что задержка есть и длится две минуты. Он также сообщил, что это было пожелание организаторов.

Cybersport.ru запросил комментарий у CEO Maincast Андрея Григорьева и получил следующий ответ:

«Мы действуем исключительно по информации администраторов FACEIT. Изначально нам была дана информация, что задержка в DotaTV 5 минут, на стриме — 2 минуты. После начала СНГ-региона нам дали информацию об изменении задержки на 5 минут, в дальнейшем она будет изменена на 5 минут».

Матчи закрытых квалификаций к The Kuala Lumpur Major для СНГ, Китая и Южной Америки проходят с 16 по 18 сентября, а для Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Европы их устроят с 19 по 21 сентября. 14 сентября студия Maincast сообщила, что получила права на русскоязычное освещение чемпионата и закрытых отборочных.

The Kuala Lumpur Major 2018 пройдет с 9 по 18 ноября. Участники разыграют миллион долларов и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.