«Самара Арену» защитят от взрывов с помощью забора

Специфическая форма забора призвана защитить стадион от взрывной волны

Контракт стоимостью 109,3 миллиона рублей на благоустройство территории около стадиона «Самара Арена» получила компания «Волгатранстрой-9». Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

— Подрядчик должен выполнить работы до 20 декабря. В списке — устройство рулонных газонов, взрывозащитных конструкций на Южной парковке, строительство двух лестниц и установка ограждений цифровых стел, которые расположены на «последней миле», — указал заказчик работ, управление капитального строительства Самарской области.

Также рабочие должны обустроить асфальтобетонные проезды на разворотной площадке с использованием плит покрытия для аэродромов и пробурить скважины для наблюдения за режимом подземных вод.

«Самара Арену» строили для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Всего на стадионе провели 6 игр. Посмотрите обзор 63.ru лучших фото и моментов мундиаля.

В собственность области стадион перейдет в 2019 году. Затраты на его содержание оценивают в 500 миллионов рублей в год.

Уже сейчас на «Самара Арене» проводит домашние матчи футбольная команда «Крылья Советов». В будущем там планируют разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта, гостиницу для спортсменов и каток.

Также на «Самара Арене» хотят проводить концерты. Но предварительно нужно будет купить специальное защитное покрытие для поля.

Около стадиона хотят сделать парк развлечений, как в «Диснейленде». Начнут с обустройства железной дороги для детей.