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Эксперты: сборная России по баскетболу разгромит Болгарию в квалификации ЧМ-2019
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Эксперты: сборная России по баскетболу разгромит Болгарию в квалификации ЧМ-2019 

Чемпионат.com 3 часа назад
16 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2019 по баскетболу в Европейской зоне Россия — Болгария. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.13. Шансы Болгарии оценены в 6.50, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 26.00.
Ставку на победу сборной Болгарии с учётом ОТ можно сделать за 5.75, а на победу сборной России — за 1.10.
Коэффициент на ТБ 154,5 очка — 1.75, а на ТМ 154,5 очка — 1.95. Победа россиян с форой "-10,5" оценивается в 1.70.
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