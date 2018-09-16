Эксперты: сборная России по баскетболу разгромит Болгарию в квалификации ЧМ-2019

16 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2019 по баскетболу в Европейской зоне Россия — Болгария. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.13. Шансы Болгарии оценены в 6.50, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 26.00.

Ставку на победу сборной Болгарии с учётом ОТ можно сделать за 5.75, а на победу сборной России — за 1.10.

Коэффициент на ТБ 154,5 очка — 1.75, а на ТМ 154,5 очка — 1.95. Победа россиян с форой "-10,5" оценивается в 1.70.