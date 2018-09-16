«Мы привезём национальную команду»: глава РФС пообещал матч сборной России на «Волгоград Арене»

Александра Алябова вдохновила поддержка волгоградских фанатов Ротора

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алябов во время своего визита в Волгоград пообещал горожанам матч сборной России на «Волгоград Арене».

Высокопоставленный футбольный чиновник приехал в Волгоград перед финалом первенства среди юношеских сборных команд субъектов РФ и межрегиональных объединений федераций футбола.

Глава РФС разводит руки на вопрос о дате матча сборной России в Волгограде

Александр Алябов привёз легенд отечественного футбола Дмитрия Сенникова Дмитрия Хомухи . В прошлом игроки сборной России показали начинающим футболистам мастер-классы и дали советы, как достичь спортивных вершин.

Исполняющий обязанности президента РФС вспомнил подробности своего последнего визита в Волгоград.

— Во время последнего визита мы поразились, что тестовый матч на Кубок России 9 мая, со скажем честно, не с самой яркой афишей собрал полный стадион, — рассказал V1.ru Александр Алябов. — Тот ажиотаж перед матчем нас действительно поразил. Когда делали бесплатные билеты, поскольку хотел собрать публику, потом много раз пожалели об этом. Не потому, что не удалось заработать денег, а поскольку во время ажиотажа все бегали и искали билеты. Поэтому Волгоград по-настоящему футбольный и спортивный регион.

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Футбольный функционер призвал волгоградцев активно присоединиться к популяризации футбола.

— Разработана стратегия развития футбола 2020–2030. И главная задача сделать футбол базовым во всех 85 регионах страны. На данный момент он является таковым, к сожалению, только в 25 субъектах, — пояснил глава РФС. — И наша цель сделать его базовым во всех регионах. Это приведёт к дополнительной государственной поддержке и определённым коэффициентам развития. Так вот, Волгоградская область сейчас — лидер по стране.

Несмотря на не самое удачное выступление «Ротора», волгоградцы не оставляют клуб без поддержки и каждый домашний матч приходят на стадион.

«В моём детстве таких полей не было, играли на бетонке и земле»

— То, что я увидел за прошедшие два дня — это лишнее тому подтверждение, — делится впечатлениями Александр Алябов. — Вроде бы опять же рядовой футбольный матч ФНЛ Ротор — Зенит-2. К сожалению играют аутсайдеры. Ротор пока находится внизу, но мы все верим, что это временно. Он играл с последней командой чемпионата. Когда мы видим, что на матче присутствует 28 с лишним тысяч зрителей, это главный индикатор того, что Волгоград — футбольный регион. Я уверен, что Ротор пробьётся в элитный российский дивизион — РФПЛ. Ротор — это бренд российского футбола.

Высокая явка на «Волгоград Арене» привела к руководителя российского футбола к идее привезти в город-герой сборную страны.

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— Я уверен, что мы привезём сюда национальную сборную. Та поддержка болельщиков, которую мы видим, этому поможет, — заявил Александр Алябов. — Потому что после чемпионата мира многие поверили в нашу сборную и наша основная задача, чтобы эту команду, которая влюбила в себя, увидели как можно больше зрителей.

Александру Алябову подарили символ стойкости и борьбы Волгограда — статуэтку «Родины-матери».