Кейн: было очень много зрителей, «Куньлунь» оказался к этому не готов

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Кори Кейн прокомментировал проигрыш рижскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Форвард заявил, что команда оказалась не готова к большому количеству зрителей на домашнем матче — игру посетили 3887 человек.

Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19 «Хорошие впечатления от того что было очень много зрителей, мы к такому готовы не были. Конечно, болельщики придавали нам дополнительную энергию, иногда даже слишком. Мы чувствовали давление в начале игры, но в целом, мне казалось что мы сыграли не плохо, если не брать буквально несколько эпизодов. Ошибки были допущены и это стоило нам победы в этом матче. Мы всё равно считаем, что становимся лучше как команда, хотя это требует больше времени чем ожидалось изначально.

Мы уже второй раз подряд проигрываем после первого периода 0:3, в этой ситуации нельзя ожидать ничего иного от тренера, понятно что Тапола был разочарован и возмущён таким исходом, в раздевалке мы услышали много жёстких слов, но это вполне естественно в такой ситуации.

Прежде всего наши тренера исповедают детальный подход, большое внимание к мельчайшим моментам и к каждому эпизоду. Мы очень много смотрим видео, мы часто обсуждаем, так же часто проводятся собрания, в которых мы, действительно, изучаем игру по всем эпизодам. Я думаю, что со временем это принесёт нам пользу, а пока мы должны всё это осмыслить и понять. В этом главное отличие от предыдущего сезона», — сказал Кейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.