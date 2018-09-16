Ещё
Кейн: было очень много зрителей, «Куньлунь» оказался к этому не готов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: было очень много зрителей, «Куньлунь» оказался к этому не готов 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Кори Кейн прокомментировал проигрыш рижскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Форвард заявил, что команда оказалась не готова к большому количеству зрителей на домашнем матче — игру посетили 3887 человек.
Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19  «Хорошие впечатления от того что было очень много зрителей, мы к такому готовы не были. Конечно, болельщики придавали нам дополнительную энергию, иногда даже слишком. Мы чувствовали давление в начале игры, но в целом, мне казалось что мы сыграли не плохо, если не брать буквально несколько эпизодов. Ошибки были допущены и это стоило нам победы в этом матче. Мы всё равно считаем, что становимся лучше как команда, хотя это требует больше времени чем ожидалось изначально.
Мы уже второй раз подряд проигрываем после первого периода 0:3, в этой ситуации нельзя ожидать ничего иного от тренера, понятно что Тапола был разочарован и возмущён таким исходом, в раздевалке мы услышали много жёстких слов, но это вполне естественно в такой ситуации.
Прежде всего наши тренера исповедают детальный подход, большое внимание к мельчайшим моментам и к каждому эпизоду. Мы очень много смотрим видео, мы часто обсуждаем, так же часто проводятся собрания, в которых мы, действительно, изучаем игру по всем эпизодам. Я думаю, что со временем это принесёт нам пользу, а пока мы должны всё это осмыслить и понять. В этом главное отличие от предыдущего сезона», — сказал Кейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.
Чемпионат.com: последние новости
Федотов: игроки «Оренбурга» не выглядели мальчиками для битья, мы гордимся ими Вратарь «Сибири» пропустил курьёзный гол, смеялся весь стадион «Зенит» обыграл «Оренбург» в молодёжном первенстве России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой32
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России9
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение