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Тренер «Балтики»: Команда проигрывает, потому что боится играть
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Тренер «Балтики»: Команда проигрывает, потому что боится играть 

Клопс.Ru + ещё 1 2 часа назад
Главной причиной неудачного старта «Балтики» в чемпионате ФНЛ являются психологические проблемы в команде. Об этом журналистам сообщил наставник калининградцев Валерий Непомнящий после ничейного матча с «Химками».
"Впечатления безрадостные. Игра была мучительная для обеих команд. К сожалению, задуманное реализовать не удалось. Причин неудач несколько, но основная — не справляемся ещё с психологическим давлением, которое есть, боимся играть. Ну и кадровый голод, который присутствует. Это уже не отговорка, а констатация", — заявил 75-летний тренер.
По словам Непомнящего, в десяти последних играх чемпионата ни разу не удалось выпустить на поле тот же состав, что в предыдущем матче.
"Об игровых связях говорить сложно, но мы приближаемся к оптимальному составу", — заверил главный тренер.
15 сентября «Балтика» на выезде сыграла вничью 3:3 с ФК «Химки». При этом калининградская команда выигрывала по ходу встречи 2:0, а в середине второго тайма капитан Алан Касаев не реализовал пенальти.
На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что Непомнящему ищут замену.
Сейчас «Балтика» занимает в турнирной таблице 17-е место, находясь в зоне вылета.
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