Тренер «Балтики»: Команда проигрывает, потому что боится играть

Главной причиной неудачного старта «Балтики» в чемпионате ФНЛ являются психологические проблемы в команде. Об этом журналистам сообщил наставник калининградцев Валерий Непомнящий после ничейного матча с «Химками».

"Впечатления безрадостные. Игра была мучительная для обеих команд. К сожалению, задуманное реализовать не удалось. Причин неудач несколько, но основная — не справляемся ещё с психологическим давлением, которое есть, боимся играть. Ну и кадровый голод, который присутствует. Это уже не отговорка, а констатация", — заявил 75-летний тренер.

По словам Непомнящего, в десяти последних играх чемпионата ни разу не удалось выпустить на поле тот же состав, что в предыдущем матче.

"Об игровых связях говорить сложно, но мы приближаемся к оптимальному составу", — заверил главный тренер.

15 сентября «Балтика» на выезде сыграла вничью 3:3 с ФК «Химки». При этом калининградская команда выигрывала по ходу встречи 2:0, а в середине второго тайма капитан Алан Касаев не реализовал пенальти.

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что Непомнящему ищут замену.

Сейчас «Балтика» занимает в турнирной таблице 17-е место, находясь в зоне вылета.