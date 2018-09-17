Спортдайджест: в Китае перед Олимпиадой провели поросячий триатлон

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Поросячий триатлон — новый олимпийский вид спорта, решил для себя фермер из Китая, который и придумал спортивную забаву с закрученными хвостиками и розовыми пятачками. Судейский свисток не замолкал ни на секунду, подгоняя свинок вперед. Маленькие хрюшки бесстрашно прошли все препятствия: прыгали в воду с вышки, перескакивали барьеры, бегали сквозь всевозможные отверстия, за что все в итоге получили съедобную награду. Здесь важнее участие, чем победа. Придумщик таких забегов Ю Сяобо привлекает туристов в город Чжанцзякоу, который частично примет Олимпиаду 2022 года.

А в Будапеште одну из главных площадей превратили в ипподром. Скаковые дорожки длиной более шести километров, лучшие наездники со всей страны и заполненные трибуны — ежегодный праздник национального галопа прошел в юбилейный, десятый, раз. Поучаствовать мог любой совершеннолетний гражданин Венгрии. Для этого нужно было облачиться в традиционный костюм уланов или гусаров. Главный приз — золотая шпора и около полутора тысяч евро.

Покорители горных вершин в Шотландии преодолели 32 километра по мокрым и скользким скалам, да еще и под сильным ветром. Экстремальный марш-бросок вдохновил 200 спортсменов со всего мира испытать свои силы. Правда, изначальная дистанция — 55 километров — в итоге сократилась из-за непогоды. Самым быстрым и выносливым среди мужчин оказался испанец Килиан Йорнет — его результат 3 часа 37 минут. Лучшей среди женщин стала американка Хиллари Джерарди, она финишировал на 40 минут позже. Следующая гонка мировой серии будет еще сложнее — 110 километров через Пиренеи. Старт запланирован на 29 сентября.

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