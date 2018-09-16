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Более 15 тыс. человек стали участниками «Кросса нации-2018» в Москве
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Более 15 тыс. человек стали участниками «Кросса нации-2018» в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Более 15 тыс. человек приняли участие во всероссийском дне бега «Кросс нации-2018» в Москве, сообщает официальный сайт мэра столицы.
«Кросс нации-2018» собрал в Москве более 15 тыс. человек. В забеге участвовали все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. По традиции горожан поддержали олимпийские чемпионы, политики и артисты», — говорится в сообщении.
По словам министр спорта России Павла Колобкова, за последние годы «Кросс нации» стал самым массовым спортивным праздником в стране. «Бег — один из самых доступных и демократичных видов спорта. И в то же время это надежный и эффективный способ поддержания физической формы, что так важно для каждого, кто стремится быть успешным в современном динамичном мире. „Кросс нации“ — соревнования, которые заслужили прекрасную репутацию. Много лет они собирают на беговых дорожках стадионов и парков, в городах и селах тысячи людей всех возрастов», — отметил министр.
Массовые забеги прошли в 11 столичных округах. Такое решение приняли москвичи по итогам голосования на портале «Активный гражданин». В зависимости от возраста участники преодолевали дистанции от 500 до 5 тыс. м.
Всероссийский день бега прошел по всей стране. Он проводится ежегодно с 2004 г.
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