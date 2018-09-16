​Вейналдум: «Дело „Ливерпуля“ — побеждать, а не делать громких заявлений»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал слова о том, что победой над «Тоттенхэмом» команда сделала заявление о притязаниях на титул.

"Никаких заявлений мы не делали. Обыграли «Тоттенхэм», потом нас ждут другие команды. Это не заявление, это победа. Сегодня мы можем победить, завтра проиграть. Нам нужно думать о том, чтобы демонстрировать хороший футбол и выигрывать, а не о громких заявлениях", — отметил голландец в интервью официальному клубному сайту.

После пяти туров АПЛ на счету «Ливерпуля» 15 очков из 15 возможных и второе место в таблице.