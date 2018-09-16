Ещё
​Вейналдум: «Дело „Ливерпуля“ — побеждать, а не делать громких заявлений»
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Вейналдум: «Дело „Ливерпуля“ — побеждать, а не делать громких заявлений» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал слова о том, что победой над «Тоттенхэмом» команда сделала заявление о притязаниях на титул.
"Никаких заявлений мы не делали. Обыграли «Тоттенхэм», потом нас ждут другие команды. Это не заявление, это победа. Сегодня мы можем победить, завтра проиграть. Нам нужно думать о том, чтобы демонстрировать хороший футбол и выигрывать, а не о громких заявлениях", — отметил голландец в интервью официальному клубному сайту.
После пяти туров АПЛ на счету «Ливерпуля» 15 очков из 15 возможных и второе место в таблице.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Эмполи - Лацио: ждать ли победу римлян Прогноз на матч "Вердер" - "Нюрнберг": кто победит ​Сарри: "Азар может забить 40 голов за сезон"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой32
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России6
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение