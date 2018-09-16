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Анчелотти согласился с Сарри по поводу таланту Зелиньски
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Анчелотти согласился с Сарри по поводу таланту Зелиньски 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о победе над «Фиорентиной» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Итальянский специалист не стал перехваливать игрока своей команды Петра Зелиньски.
Предшественник Анчелотти у руля неаполитанцев Маурицио Сарри заявлял, что 23-летний поляк со временем сравнится с игроком «Манчестер Сити» Кевином Де Брейне. При этом глава Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек выразил мнение о том, что Зелиньски уже сейчас сильнее игрока «горожан».
— Мы действовали так, как и планировали, но нам не хватало нескольких передач, — цитирует Calciomercato Анчелотти. — Не хотели через чур увлекаться атакой, поскольку знали, что «Фиорентина» — классная команда. Мы не торопились и в итоге забили важный гол.
Зелиньски? Это отличный футболист. Однако ему нужно расти, чтобы достичь уровня Де Брейне.
В четырех стартовых матчах серии А Зелиньски принял участие в 4 матчах, забив 2 гола и получив 1 желтую карточку.
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