Отрыв Тарасенко от Ищенко на выборах в Приморье вырастет, заявил эксперт

По данным exit poll ООО «КЦ „Эксперт Групп“, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%. „Естественно, разрыв увеличится. Да и exit poll — это такая вещь, очень условная, которая показывает, скорее, тренд, нежели результат“, — сказал Мартынов РИА Новости.

»По поводу кандидата от коммунистов: по моей информации, они бросили все возможные ресурсы на это все… Но я не сомневаюсь в победе действующего врио", — добавил эксперт.

Явка во втором туре выборов, по данным за два часа до закрытия участков, составила 29,15%. Мартынов, полагает, что в итоге она будет «приблизительно такая же, что и в первом туре». «В районе 30%», — уточнил собеседник агентства.