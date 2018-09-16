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В Англии подвели итоги тестового использования ВАР на матчах премьер-лиги
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В Англии подвели итоги тестового использования ВАР на матчах премьер-лиги 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Накануне, 15 сентября, в пяти матчах 5-го тура чемпионата Англии в тестовом режиме использовалась система видеопомощи арбитрам (ВАР). По информации BBC, только одно решение, принятое арбитрами, пришлось бы отменить, если бы система рабоала в полноценном формате.
Речь идет о матче «Манчестер Сити» — «Фулхэм». В этой игре судьи отметили гол Лероя Сане, посчитав, что немец отправлял мяч в ворота из положения «вне игры». Просмотр повторов дает понять, что гол был забит по правилам.
Информация с матчей поступала в центр ВАР, где проходила проверка работы системы. Коммуникации между рефери и их «дистанционными ассистентами» не было.
По данным источника, в премьер-лиге остались довольны результатами тестового использования новой технологии, которая применялась, в том числе, на матчах ЧМ-2018.
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