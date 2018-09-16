60 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля

Себастьян Феттель стартует в Сингапуре только третьим, но надеется побороться за победу, хотя и признаёт, что для этого обстоятельства должны сложиться в его пользу…

Себастьян Феттель: «На мой взгляд, гонка в Сингапуре — одна из лучших в сезоне, так что я с нетерпением жду старт. Пока не знаю, как сложится гонка — ключевое значение будут иметь старт, первый круг и контроль износа резины. Гонка длинная — посмотрим, что она нам принесет.

Было бы здорово, если бы пошел дождь, и мы смогли бы исправиться за прошлый год, на этот раз сделав все правильно! Если серьезно, то с тех пор прошло уже много времени, сегодня мы стартуем с других позиций, и я не думаю о том, что произошло на старте в 2017-м.

В нашем распоряжении быстрая машина, и я надеюсь, что в гонке в какой-то момент мы окажемся на лидирующей позиции. Вчера не удалось максимально использовать возможности, но сегодня будет очередной шанс».