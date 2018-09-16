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60 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля
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60 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля 

F1News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Себастьян Феттель стартует в Сингапуре только третьим, но надеется побороться за победу, хотя и признаёт, что для этого обстоятельства должны сложиться в его пользу…
Себастьян Феттель: «На мой взгляд, гонка в Сингапуре — одна из лучших в сезоне, так что я с нетерпением жду старт. Пока не знаю, как сложится гонка — ключевое значение будут иметь старт, первый круг и контроль износа резины. Гонка длинная — посмотрим, что она нам принесет.
Было бы здорово, если бы пошел дождь, и мы смогли бы исправиться за прошлый год, на этот раз сделав все правильно! Если серьезно, то с тех пор прошло уже много времени, сегодня мы стартуем с других позиций, и я не думаю о том, что произошло на старте в 2017-м.
В нашем распоряжении быстрая машина, и я надеюсь, что в гонке в какой-то момент мы окажемся на лидирующей позиции. Вчера не удалось максимально использовать возможности, но сегодня будет очередной шанс».
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