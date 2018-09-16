В Петербурге бегуны соревнуются за полмиллиона рублей

В эти минуты в Петербурге проходит 92-й международный атлетический пробег, сообщает Мойка78. Призовой фонд соревнования составляет почти полмиллиона рублей.

В мероприятии принимают участие порядка 2,5 тысяч человек — это профессиональные спортсмены и обычные любители из России, Прибалтики и стран СНГ. Они стартовали из города Пушкина, а финишируют на Дворцовой площади. Длина дистанции — 30 километров.

Тем, кто не привык бежать марафонские дистанции, предлагают преодолеть 15, 5 или 2 километра. Самая короткая дистанция начинается от набережной Фонтанки и заканчивается у Аничкова моста.

Награждение победителей состоится сегодня на Дворцовой площади.