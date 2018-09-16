Пол Мерсон: «Эвертон» и «Вест Хэм» выдадут классный матч, ставлю на ничью

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи 16 сентября 2018 года запланировано на 18:00 по московскому времени. Ставки: ничья за 3.50, обе забьют за 1.65. «Ох, классный будет матч. Если „Вест Хэм“ проиграет еще и здесь, будет весело. Посмотрите на их следующие два матча: „Челси“ и » Манчестер Юнайтед ». Они могут начать сезон с семи поражений подряд!

Справедливости ради, «Вест Хэм» мог бы победить «Арсенал» и «Вулверхэмптон», если бы удача была на их стороне. «Эвертон» не очень хорош, ставлю на ничью», — сказал Пол Мерсон.