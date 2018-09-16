«Бавария» оштрафует Рибери за поведение во время матча с «Байером»

Мюнхенская «Бавария» намерена оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» за его поведение, сообщает французское издание L. Как рассказывает источник, Рибери самовольно покинул скамейку запасных команды за семь минут до финального свистка матча, отдельно от команды спустился в подтрибунное помещение, а после покинул «Альянц Арену» на такси. Сообщается, что таким образом футболист отреагировал на решение главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача не выпускать его на поле в матче. Руководство «Баварии» намерено оштрафовать Рибери за такое поведение. Ранее Рибери заявлял, что в «Баварии» все являются одной семьей.