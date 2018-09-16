«Ювентус» — «Сассуоло»: прямая трансляция — в 17.15 (видео)

В этот уик-энд состоится 4-й тур чемпионата Италии по футболу. И в гости к «Ювентус» приедет сенсационная команда «Сассуоло». Команды удачно начали сезон — туринский клуб добился трех побед в трех играх и лидирует в чемпионате, команда из Сассуоло набрала семь баллов и взлетела на вторую строчку. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Allianz Stadium и начнется в 16.00 по Москве. Также напомним, «СЭ» в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время «СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Сассуоло» — в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Ювентус" — «Сассуоло»: прямой эфир