Новое поколение: самый популярный юный российский серфер Никита Авдеев

Вчера в Токио начался чемпионат мира по серфингу среди взрослых. По результатам этого чемпионата будут проводить отбор команд, которые поборются за квалификации на Олимпийские игры. Россию в Японии представляет 18-летний Никита Авдеев. И настроен он решительно — только на победу.

Никита родился и вырос в Екатеринбурге. Его отец одним из первых в России начал кататься на кайтсерфе и пытался поставить на него Никиту, а вот старший брат «болел» за скейт, вейкборд и сноуборд. «Мама же привила мне любовь к шахматам и судоку. Да и вообще примерно с 7 до 15 лет я постоянно мотался от школы на дополнительные занятия и секции. Много времени я проводил за городом, особенно летом, где был полностью предоставлен себе. Вообще, путешествия всегда манили меня — взахлеб читал Джека Лондона о странниках и их невзгодах».

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Но ни кайт, ни винд, ни скейт, ни уж тем более шахматы Никиту не цепляли — «Только в серфинге я нашел все, что меня увлекало: волны, приключения, путешествия, преодоление себя и наслаждение моментом». Он просто в 6 лет посмотрел видео, на котором серферы покоряют огромные волны, и решил, что это его — «вот так, с первого взгляда».

В 9 лет он встал на серф, а уже через два с половиной года выиграл Юниорский чемпионат России. В 13 лет первым от страны отправился на Юниорский чемпионат мира, а в 14 уже выиграл этап чемпионата России среди взрослых. «В 2017 году я стал вторым на Карибском чемпионате в возрастной категории до 18 лет, а в этом году — 9-м в Европе (тоже в категории до 18 лет). Мне понадобилось почти 7 лет (правда, тренировался я не совсем регулярно), чтобы начать показывать хорошие результаты на мировой арене».

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Никита убеждает: встать на доску легко. Многие делают это уже на первом занятии. Куда сложнее на этой доске удержаться и взять волну. «Каждая волна отличается от предыдущей. В этом, отчасти, и заключается сложность серфинга — все всегда меняется и никогда не повторяется».

Кстати, у Авдеева есть еще одна любовь — литература. «Я учился в гимназии в Екатеринбурге, но последние два года посвятил всего себя спорту. В будущем я планирую поступать на литературный факультет, но заочно. Литература — моя страсть. Особенно поэзия».

https://www.youtube.com/watch?v=kS8mI0kps3c

Но пока для него главное — квалификация на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Серфинг (как и скейтбординг) наконец вошли в программу Олимпиады. «Я думаю, что буду заниматься серфингом до самой смерти, я живу и дышу этим. Но у меня есть еще несколько планов — хочу выпустить сборник стихотворений и построить искусственную волну в России».

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Раньше он два раза в год ездил тренироваться на Бали, а потом возвращался в Екатеринбург. Сейчас Никита постоянно путешествует «за волной»: «Сложно сказать, где идеальные условия для серфинга, ведь каждому в серфинге нужно что-то свое. Тем не менее, я бы назвал Бали, Гавайи, Францию и Австралию. Лично мне больше всего нравится Сумбава — тихий остров в Индийском океане, безлюдный и с огромным разнообразием волн для любого уровня подготовки и для тренировок с разнообразными целями».

А пока его цель — показать всему миру уровень российского серфинга. Желаем Никите удачи и держим за него кулачки!

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