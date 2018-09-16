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Тимур Жамалетдинов: Мой дубль в ворота «Уфы»? Надеюсь, не остановлюсь на этом
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Тимур Жамалетдинов: Мой дубль в ворота «Уфы»? Надеюсь, не остановлюсь на этом 

Советский спорт + ещё 2 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Жамалетдинов оформил дубль в ворота «Уфы». Нападающий вышел на поле на 19-й минуте, заменив травмированного Абеля Эрнандеса.
«Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но «Уфа» тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол в раздевалку, он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить ещё дважды и довести матч до победы.
В ЦСКА катастрофа! Клуб громит «Уфу», но теряет двух игроков основы перед ЛЧ  Тяжело выходить на замену при ничейном счёте. Одно дело — когда ведёшь 3:0, а другое — когда команда уступает или играет вничью. Думаю, до конца первого тайма я только раскачивался. Уже со второго тайма начал играть в полную силу. Мои голы? Большое спасибо Николе Влашичу за прекрасный пас. Была контратака, я бежал с правого фланга, начал смещаться в центр, поскольку Никола убирал мяч под правую и искал проникающую передачу. Он отлично исполнил верхом — прямо в ту зону, куда надо было. Я сразу понял, что надо бить в касание головой, и попал в угол. В ситуации со вторым голом спасибо за пас Феде. Защитники были повернуты лицом к своим воротам. Он сделал хорошую по силе и точности передачу, мне осталось только ногу подставить. Надеюсь, не остановлюсь на этом, что эти два гола придадут уверенности. В любом случае, остаётся только работать, тренироваться, и забивать как можно больше», — приводит слова Жамалетдинова пресс-служба ЦСКА.
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