Тимур Жамалетдинов: Мой дубль в ворота «Уфы»? Надеюсь, не остановлюсь на этом

Жамалетдинов оформил дубль в ворота «Уфы». Нападающий вышел на поле на 19-й минуте, заменив травмированного Абеля Эрнандеса.

«Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но «Уфа» тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол в раздевалку, он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить ещё дважды и довести матч до победы.