40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

Квалификация в Сингапуре прошла для Риккардо неудачно — он оказался только шестым. Тем не менее, гонку Даниэль ждёт с оптимизмом…

Даниэль Риккардо: «Собираюсь побороться за подиум — проснувшись сегодня, я почувствовал заряд оптимизма! Очень надеюсь, что сценарий с единственным пит-стопом будет не таким уж прямолинейным, и у нас будет возможность как-то использовать тактику, чтобы постепенно пробиваться вперёд.

После вчерашней квалификации я, разумеется, был расстроен, но теперь всё в порядке, и я готов к борьбе!»