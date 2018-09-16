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40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
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40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Квалификация в Сингапуре прошла для Риккардо неудачно — он оказался только шестым. Тем не менее, гонку Даниэль ждёт с оптимизмом…
Даниэль Риккардо: «Собираюсь побороться за подиум — проснувшись сегодня, я почувствовал заряд оптимизма! Очень надеюсь, что сценарий с единственным пит-стопом будет не таким уж прямолинейным, и у нас будет возможность как-то использовать тактику, чтобы постепенно пробиваться вперёд.
После вчерашней квалификации я, разумеется, был расстроен, но теперь всё в порядке, и я готов к борьбе!»
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