Месут Озил: Рамос — отличный парень, хороший друг и блистательный певец

«Когда отправляешься из „Вердера“, где ты талантливый молодой игрок, в такой большой клуб, как »Реал» , где играют лучшие футболисты, там ты ничего не представляешь из себя. Играя за «Реал», ничью в игре с «Барселоной» воспринимаешь, как худшее событие в мире. Нужно выигрывать в каждом матче. Но я наслаждаюсь игрой под давлением. В «Реале» я отлично провел время, приобрел хороших друзей. Моим лучшим другом в команде был Серхио Рамос, и мы с ним до сих пор общаемся. Возможно, он лучший защитник в мире. Он отличный парень, хороший друг и блистательный певец! У него действительно прекрасный голос», — цитирует Озила Tribal Football.

Озил выступал в «Реале» с 2010 по 2013 год.