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Кубок губернатора на саратовском ипподроме выиграла московская наездница
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Кубок губернатора на саратовском ипподроме выиграла московская наездница 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 16 сентября, на саратовском ипподроме состоялись скачки на Кубок губернатора Саратовской области.
Как сообщает пресс-служба главы региона, спортсменов и зрителей поприветствовал Валерий Радаев.
В этом году ипподром празднует 160-летние со дня открытия. В юбилейных соревнованиях приняли участие более 50 лошадей из Саратовской, Московской, Воронежской, Пензенской и Ульяновской областей. Призовой фонд организаторы увеличили до полутора миллионов рублей.
Перед главными скачками состоялись церемония награждения конезаводчиков за достижения в прошлом беговом сезоне и парад лошадей.
В заезде на Кубок губернатора (дистанция — 3,2 километра) приняли участие 11 лошадей-четырехлеток орловской рысистой породы. Первым к финишу пришел конь Портос Амок татарстанской агрофирмы «Актай». Им управляла наездница Ольга Манторова из Москвы.
Награду победительнице вручил Валерий Радаев.
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