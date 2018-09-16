Кубок губернатора на саратовском ипподроме выиграла московская наездница

Сегодня, 16 сентября, на саратовском ипподроме состоялись скачки на Кубок губернатора Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, спортсменов и зрителей поприветствовал Валерий Радаев

В этом году ипподром празднует 160-летние со дня открытия. В юбилейных соревнованиях приняли участие более 50 лошадей из Саратовской, Московской, Воронежской, Пензенской и Ульяновской областей. Призовой фонд организаторы увеличили до полутора миллионов рублей.

Перед главными скачками состоялись церемония награждения конезаводчиков за достижения в прошлом беговом сезоне и парад лошадей.

В заезде на Кубок губернатора (дистанция — 3,2 километра) приняли участие 11 лошадей-четырехлеток орловской рысистой породы. Первым к финишу пришел конь Портос Амок татарстанской агрофирмы «Актай». Им управляла наездница Ольга Манторова из Москвы.

Награду победительнице вручил Валерий Радаев.