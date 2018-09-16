Бывший тренер сборной России жестко отозвался о попытке трансфера Терри

"Они тут повеселили всех с Джоном Терри — настроение хорошее у всех, оптимизм должен быть. Нужно перекреститься, что не пришел. Просто идиотизм какой-то! Терри и в лучшие годы был слабым защитником. Боевой, но привозит.

В «Челси» сейчас такой же Кэхилл играет. Точнее, находится, у нормального тренера он не играет. Если Терри и Кэхилл ошибаются, то ошибаются серьезно. Они не размениваются на мелкие промахи. Компани из этой же компании", — заявил Бышовец.

Ранее Каррера рассказал о причинах отказа Терри от перехода в «Спартак».