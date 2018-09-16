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Кержаков считает увлечение соцсетями психозом
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Кержаков считает увлечение соцсетями психозом 

News.ru 2 часа назад
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не разделяет поголовного увлечения социальными сетями. 31-летний вратарь нормирует время, проведенное в виртуальном реальности.
«Смотрю на людей, и создается впечатление, что они с этими соцсетями с ума посходили. Просто психоз какой-то. Бывает, еду на тренировку, обгоняю человека, смотрю — а он тупо в телефоне сидит. Для меня это просто дико! И даже невыносимо. Потом удивляемся, откуда столько ДТП в городе и на трассах», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
В настоящее время «Зенит» на выезде играет с «Орекнбургом» в седьмом туре чемпионата России. После первого тайма счет 1:0 в пользу петербургского клуба.
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