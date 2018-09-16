Гол Бакки принёс «Вильярреалу» победу над «Леганесом»

В матче четвёртого тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Хозяева имели шанс выйти вперёд в счёте на 49-й минуте встречи, однако нападающий Гидо Каррильо не сумел реализовать пенальти. Единственный гол в матче забил форвард «Вильярреала» Карлос Бакка.

«Леганес» имеет в активе один балл и занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (4) находится на 12-м месте. В следующем туре испанской Примеры «Леганес» сыграет на выезде с «Эйбаром» 22 сентября, а «Вильярреал» на следующий день примет на своём стадионе «Валенсию».