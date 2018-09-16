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Гол Бакки принёс «Вильярреалу» победу над «Леганесом»
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Гол Бакки принёс «Вильярреалу» победу над «Леганесом» 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче четвёртого тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Хозяева имели шанс выйти вперёд в счёте на 49-й минуте встречи, однако нападающий Гидо Каррильо не сумел реализовать пенальти. Единственный гол в матче забил форвард «Вильярреала» Карлос Бакка.
«Леганес» имеет в активе один балл и занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (4) находится на 12-м месте. В следующем туре испанской Примеры «Леганес» сыграет на выезде с «Эйбаром» 22 сентября, а «Вильярреал» на следующий день примет на своём стадионе «Валенсию».
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