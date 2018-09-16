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Озил: «До сих пор контактирую с Рамосом»
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Озил: «До сих пор контактирую с Рамосом» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил о временах выступления за мадридский "Реал". Немец играл в Испании в период с 2010 по 2013 год.
"Переезжая из «Вердера» в такой большой клуб, где полно звёзд, вы там ничто. Даже ничья с «Барселоной» — худший результат на свете. Побеждать в «Реале» вы должны в каждой игре", — цитирует Озила BBC. «Я хорошо провёл там время, завёл друзей. Лучшим для метя был Серхио Рамос, и я и сейчас с ним контактирую. Считаю его не только лучшим защитником в мире, но и хорошим парнем».
В 5-м туре чемпионата Англии Месут Озил отличился забитым мячом в ворота «Ньюкасла», который в итоге принёс «канонирам» победу со счётом 2:1.
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