Падди Лоу: Оба гонщика атаковали от старта до финиша

Гонщики Williams не заработали очков в Сингапуре, хотя Сергей Сироткин ярко провёл гонку…

Падди Лоу, технический директор: «Мы вновь увидели насыщенную событиями и очень продолжительную гонку в Сингапуре. После старта Сергей зацепил колёсный диск, оставшийся на трассе после аварии Эстебана Окона, так что нам пришлось рано позвать его в боксы. Мы поставили ему шины Soft, рассчитывая доехать на них до финиша.

Сергей отлично справился со своей работой, контролируя состояние шин и темп, сдерживая соперников позади. Его машина пострадала в инциденте с Пересом, разрушившим его гонку, ведь он мог финишировать достаточно высоко.

С Лэнсом мы следили за трафиком и ситуацией в гонке, чтобы провести пит-стоп в оптимальный момент. Он финишировал 15-м и классифицирован 14-м после того, как Грожана оштрафовали прибавкой времени.

Я благодарен команде, сегодня обе машины добрались до финиша в непростой гонке, особенно нашим гонщикам, атаковавшим на максимуме по ходу почти двух часов».

Лэнс Стролл (14-й): «Мне нужно посмотреть запись гонки — я не знаю, что происходило вокруг. Видимо, ситуация была сложной, поскольку мне удалось отыграться. Я доволен результатом, 14-е место — хороший результат с учётом нехватки скорости вчера и в пятницу.

Гонка получилась непростой. хотя скорее психологически, чем физически — я в хорошей форме. Очень непросто постоянно поддерживать максимальную концентрацию, ведь ошибка на несколько миллиметров может привести к контакту со стеной. Я атаковал на каждом круге и доволен тем, что не допустил ошибок».

Сергей Сироткин (19-й): «Я боролся от старта до финиша. В начале гонки и до инцидента с Force India я занимал неплохую позицию, но столкновение привело к повреждению машины, после чего важно было просто добраться до финиша.

На этой трассе крайне сложно обгонять, я сделал всё, что мог, защищая позицию, но с каждым кругом бороться становилось всё сложнее. Я полностью выложился и максимально использовал возможности машины».