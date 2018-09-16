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5 минут до старта: Комментарий Эдриана Ньюи
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5 минут до старта: Комментарий Эдриана Ньюи 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Перед стартом Гран При Сингапура технический директор Red Bull Racing Эдриан Ньюи спрогнозировал перспективы пилотов на гонку…
Эдриан Ньюи: «Безусловно, между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, стартующим со второй позиции, развернётся острая борьба. Наш гонщик вчера блестяще справился с задачей, но под конец решающего круга проявились сбои в работе двигателя, что привело к потере как минимум одной или двух десятых.
Мы внесли некоторые коррективы в настройки двигателя, но всё-таки волнуемся, как он покажет себя по ходу гонки, особенно если в её ход вмешается появление автомобиля безопасности.
Не знаю, какую тактику Макс собирается применить на первом круге, об этом надо у него спрашивать, но зная его, могу предположить, что он рассчитывает, что Льюис может стартовать не лучшим образом, ведь раньше уже бывало, что машина Mercedes трогается с места не очень быстро. В любом случае, всё будет зависеть от того, кто как проедет первые метры после старта».
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