5 минут до старта: Комментарий Эдриана Ньюи

Перед стартом Гран При Сингапура технический директор Red Bull Racing Эдриан Ньюи спрогнозировал перспективы пилотов на гонку…

Эдриан Ньюи: «Безусловно, между Льюисом Хэмилтоном Максом Ферстаппеном , стартующим со второй позиции, развернётся острая борьба. Наш гонщик вчера блестяще справился с задачей, но под конец решающего круга проявились сбои в работе двигателя, что привело к потере как минимум одной или двух десятых.

Мы внесли некоторые коррективы в настройки двигателя, но всё-таки волнуемся, как он покажет себя по ходу гонки, особенно если в её ход вмешается появление автомобиля безопасности.

Не знаю, какую тактику Макс собирается применить на первом круге, об этом надо у него спрашивать, но зная его, могу предположить, что он рассчитывает, что Льюис может стартовать не лучшим образом, ведь раньше уже бывало, что машина Mercedes трогается с места не очень быстро. В любом случае, всё будет зависеть от того, кто как проедет первые метры после старта».