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«Барыс» победил по буллитам «Ак Барс», отыгравшись со счёта 1:3
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«Барыс» победил по буллитам «Ак Барс», отыгравшись со счёта 1:3 

Чемпионат.com + ещё 13 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Ак Барс» потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ  В первом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол казанца Александра Бурмистрова хозяева ответили результативным броском в исполнении Кёртиса Валка. К концу второй трети игры дружина Зинэтулы Билялетдинова выигрывала со счётом 3:1 после точных бросков Иржи Секача и Джастина Азеведу, но команда Андрея Скабелки сумела восстановить равновесие. Сначала Патрис Кормье реализовал численное преимущество, а затем Роман Старченко отличился в формате «4 на 4». Судьба встречи решалась в серии буллитов, и удача оказалась нас стороне хозяев — победный бросок оформил Мэттью Фрэттин.
«Ак Барс» имеет семь очков после семи матчей, у «Барыса» восемь очков после шести встреч.
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