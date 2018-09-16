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Cвязь и конструктив. Любимов дал наказ новой гордуме
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Cвязь и конструктив. Любимов дал наказ новой гордуме 

62info.ru 1 час назад
«Конкретные задачи определяются тем, в каком округе депутат избирается. Где-то более характерная проблема — это дороги, где-то ЖКХ, где-то социальное обслуживание, транспорт или точечная застройка. Каждый депутат должен иметь постоянную связь со своими избирателями», — заявил он 62ИНФО.
По мнению Любимова, депутаты должны придерживаться конструктивной позиции при отстаивании интересов избирателей, а не только требовать от чиновников.
«Связь с жителями, последовательность в отстаивании их интересов и конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, а не популистское поведение — вот мой наказ», — заключил глава региона.
Подробнее о проблемах муниципальных властей, путях их решения и многом другом читайте в эксклюзивном интервью губернатора.
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