Cвязь и конструктив. Любимов дал наказ новой гордуме

«Конкретные задачи определяются тем, в каком округе депутат избирается. Где-то более характерная проблема — это дороги, где-то ЖКХ, где-то социальное обслуживание, транспорт или точечная застройка. Каждый депутат должен иметь постоянную связь со своими избирателями», — заявил он 62ИНФО.

По мнению Любимова, депутаты должны придерживаться конструктивной позиции при отстаивании интересов избирателей, а не только требовать от чиновников.

«Связь с жителями, последовательность в отстаивании их интересов и конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, а не популистское поведение — вот мой наказ», — заключил глава региона.

Подробнее о проблемах муниципальных властей, путях их решения и многом другом читайте в эксклюзивном интервью губернатора.