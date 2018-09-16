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Рейнгольд: Пилипчук повлияет на матч со «Спартаком»? Это разговоры для нищих
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Рейнгольд: Пилипчук повлияет на матч со «Спартаком»? Это разговоры для нищих 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом», который состоится сегодня, 16 сентября, в Москве.
«На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому с точки зрения мотивации игроков «Ахмата» приход Рахимова не так важен. «Спартаку» будет очень тяжело преодолевать оборону, потому что игроки ещё не научились обыгрывать один в один. Для этого у фланговых игроков должен быть сумасшедший рывок, но у нас таких игроков нет. «Спартаку» будет очень не хватать Промеса, который хорошо умел взрывать оборону, хоть в последнее время и был одной ногой уже не в команде.
Я уважаю тренерские качества Романа Пилипчука, но то, что он как-то повлияет на этот матч — это разговоры для нищих. Я думаю, что в футболе Рахимов разбирается лучше: он очень хороший специалист, знает слабые и сильные стороны соперников и может поставить хорошую игру от обороны. Таким соперникам, как «Ахмат», надо побыстрее забить. Если «Спартак» сумеет сделать это в первые 15-20 минут, то будет крупный счет, потому что гостям придется раскрываться. Но до тех пор, пока этого не произойдет, «Спартаку» будет очень тяжело.
Что касается дефицита центральных защитников у «Спартака», скажу так: футбол хорош, когда ты атакуешь. Игра от обороны — это не в традициях красно-белых, какие бы новые имена ни присутствовали в составе. Сейчас есть опасения по поводу Зе Луиша и Луиса Адриано. «Спартаку» очень тяжело даются забитые мячи» — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Куимовым.
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