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Рязанские волейболистки уступили в повторной встрече «Тулице-2»
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Рязанские волейболистки уступили в повторной встрече «Тулице-2» 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
16 сентября в спортивном зале РГУ завершилась повторная встреча между ВК «Рязань» и «Тулица-2». Как и в первой игре для победы спортсменкам нужно было провести четыре партии, вот только успех на этот раз праздновали девушки из Тулы — 1:3.
Существенно отличало вторую игру от первой — отсутствие накала в матче. Как-то легко соперницы отдавали свои партии, может только в первой можно было увидеть что-то похожее на борьбу — 17:25.
После перерыва рязаночки вышли с запредельным настроем и не оставили гостьям никаких шансов — 25:15. Что произошло дальше и почему успех не удалось развить, будут разбираться тренеры — 12:25 и 9:25. Тула взяла реванш.
Отметим, что в этой встрече впервые после декретного отпуска появилась на площадке Анастасия Стройнова.
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