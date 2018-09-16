Рязанские волейболистки уступили в повторной встрече «Тулице-2»

16 сентября в спортивном зале РГУ завершилась повторная встреча между ВК «Рязань» и «Тулица-2». Как и в первой игре для победы спортсменкам нужно было провести четыре партии, вот только успех на этот раз праздновали девушки из Тулы — 1:3.

Существенно отличало вторую игру от первой — отсутствие накала в матче. Как-то легко соперницы отдавали свои партии, может только в первой можно было увидеть что-то похожее на борьбу — 17:25.

После перерыва рязаночки вышли с запредельным настроем и не оставили гостьям никаких шансов — 25:15. Что произошло дальше и почему успех не удалось развить, будут разбираться тренеры — 12:25 и 9:25. Тула взяла реванш.

Отметим, что в этой встрече впервые после декретного отпуска появилась на площадке Анастасия Стройнова.