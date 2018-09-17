КХЛ. Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист»

Половина сентября позади, а «Автомобилист» ни разу не проиграл и не пропустил больше двух шайб за матч. Похоже, серия продлится.

Ставки: победа «Автомобилиста» с нулевой форой за 1.85, победа «Автомобилиста» в третьем периоде за 2.67, тотал больше 1,5 шайб в большинстве за 2.04, тотал «Спартака» больше 4,5 малых штрафов за 2.13, индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2,5 шайб за 1.65.

«Автомобилист» чудо как хорош. Шесть побед в шести матчах — великолепный результат, но дело даже не в этом. Ещё сильнее впечатляет баланс в игре уральцев. Как правило, в середине сентября команды не показывают столь целостного хоккея. Особенно если речь идёт о коллективе, сменившем тренера в межсезонье.

Но «Автомобилист» выглядит на удивление солидно и даже, пожалуй, зрело. Никто из игроков команды не проводит на льду в среднем больше 21,5 минут, а среди нападающих отметку в 18 минут преодолел только Найджел Доус (18:14). Никакой перегрузки лидеров нет, игровое время распределено очень ровно, за счёт чего хоккеисты сохраняют свежесть и после 50-й минуты.

Разница шайб екатеринбуржцев в третьем периоде пугает — 10:2. И она неслучайна: «Авто» забодал ЦСКА именно в последние 20 минут, да и вообще взял за правило проводить вторые половины матчей лучше первых.

Попробуйте вспомнить эпизод, когда кто-то из команды не дорабатывал или не добегал в концовках встречи. Хорошая функциональная готовность и грамотная ротация приводят к тому, что у подопечных Андрея Мартемьянова почти не возникает провальных отрезков.

Сильное большинство, стабильная оборона и надёжный Якуб Коварж в воротах довершают портрет одной из двух лучших команд старта сезона в КХЛ. Справедливости ради, среди соперников «Автомобилиста» был всего один топ-клуб (да и тот пока совсем не впечатляет), но вот этим умением брать максимум очков там, где это полагается, екатеринбуржцы выгодно отличаются от остальных команд лиги с высокими амбициями.

Первая причина — тот самый баланс. Проиллюстрировать его можно одним простым фактом: половина сентября уже позади, а «Автомобилист» так ни разу и не пропустил больше двух шайб. И вроде бы по именам их оборону нельзя назвать устрашающей, но как команда уральцы защищаются более чем грамотно. Якуб Коварж хорош, но стоять на ушах ему приходится нечасто, и в этом большая заслуга полевых хоккеистов.

«Спартак» после удачного старта получил календарь посложнее и сразу потерпел два поражения подряд. Второе из них получилось особенно обидным: красно-белые имели все шансы набрать очки во встрече со СКА (1:2), но просели в середине второго периода, получили две шайбы, а потом не использовали большинство и провалили концовку.

В целом «Спартак» вполне неплох, но нестабилен и очень зависим от спецбригад и вратаря. В равных составах парни Вадима Епанчинцева создают мало, большинство в этом сезоне пока барахлит, но неплохая оборона и классное меньшинство позволяют цепляться за результат практически в каждом матче. Вот только хватит ли этого для «Автомобилиста»?

Уральцы провели прошлую игру на день раньше москвичей. При этом встреча с «Трактором» (4:1) получилась довольно спокойной, подопечные Андрея Мартемьянова без лишних усилий победили соперника на классе. А вот «Спартак» в матче со СКА оставил немало сил и эмоций. Длина «скамейки» у красно-белых скромнее, а ведь «Автомобилист» вдобавок к этому имел лишние сутки отдыха. В общем, очень похоже на то, что у «Автомобилиста» будет преимущество в свежести.

Раз так, плясать логичнее от гостей. Их победа в основное время идёт за 2.35, по итогам всего матча — за 1.82. Более осторожные игроки могут взять победу «Авто» с нулевой форой за 1.85. Тогда в случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Здорово выглядит ставка «победа гостей в третьем периоде» за 2.67. Аргументов два: разница шайб «Автомобилиста» на этом отрезке (10-2) плюс лишний день отдыха. Этот же вариант, но с нулевой форой оценивается в 1.79 — тоже вполне прилично.

«Тотал больше 1,5 шайб в большинстве» за 2.04 достоин изучения — «Автомобилист» классно разыгрывает лишнего. С математической точки зрения прибыльной на дистанции должна оказаться ставка «тотал хозяев больше 4,5 малых штрафов» за 2.13.

Во-первых, в среднем красно-белые получают 4,8 двухминутных удалений за матч. Во-вторых, преимущество гостей в свежести должно увеличить количество моментов, когда хоккеисты «Спартака» будут просто не успевать за соперником. Коэффициент выше «двойки», так что риск, пожалуй, оправдан.

Наконец, несколько завышенной кажется линия на голы хозяев. «Спартак» в шести матчах забросил довольно скромные 15 шайб, а «Автомобилист» ещё ни разу не пропускал больше двух голов. «Индивидуальный тотал хозяев меньше 2,5 шайб» оценён в 1.65, ИТМ 2 шайб идёт за 2.15.