«Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 сентября

В прошлом матче «Спартак» дал бой СКА, но все же проиграл — 1:2. Это поражение стало вторым подряд для москвичей и третьим в последних четырех матчах. Теперь команду ждет два подряд домашних матча с «Автомобилистом» и «Трактором», где подопечным Вадим Епанчинцева пора брать очки.

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Результативность «Спартака» в целом также очень слабая. Всего две шайбы в последних двух матчах, чего явно недостаточно для побед. В целом в последних четырех играх москвичи лишь раз забросили больше одной шайбы за поединок.

«Автомобилист»

В прошлой игре «Автомобилист» на выезде разбил «Трактор» (4:1), одержав свою очередную шестую подряд победу. Более того, команда из Екатеринбурга еще не проиграла ни одного матча в регулярном чемпионате, но впереди еще три тяжелых выездных поединка против «Спартака», «Сочи» и «Йокерита».

«Автомобилист» отлично выглядит в атаке, мало пропускает и даже большинство, с которым были проблемы в прошлом сезоне, теперь благодаря новичкам работает неплохо. Плюс надежность вратарей и получаем на выходе 100% результат.

Прогноз

«Автомобилист» на прекрасном ходу, и остановить такую команду непросто. Но «Спартак» едет домой и ему очень нужны очки. Наверняка москвичи будут цепляться зубами за результат, а значит есть вполне высокая вероятность увидеть ничью в основное время с коэффициентом 4,30.