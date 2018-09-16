Сарри заявил, что ждет 40 голов за сезон от лидера команды

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что бельгийский полузащитник Эден Азар может забить 40 голов за сезон.

"Эден прибыл в расположение «Челси» всего два дня назад и получил отдых. Я уверен, что он может забивать по 40 голов за сезон. Но для этого ему нужно тратить меньше энергии в центре поля, а использовать ее возле ворот", — приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

Напомним, что Азар забил три гола в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Кардиффом» (4:1).

Стоит отметить, что 27-летний Азар показал свой лучший результат в карьере в сезоне-2011/12. Тогда он забил 22 гола, выступая за «Лилль». В «Челси» бельгиец еще ни разу не забивал больше 19 голов за сезон.