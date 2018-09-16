«Зенит» в четвертый раз подряд победил на выезде в ЧР 

Петербургский клуб в гостях обыграл «Оренбург» 2-1 в матче седьмого тура чемпионата России, передает РБК.
«Зенит» открыл счет уже на 14-й минуте. Гости заработали первый угловой в матче, и Леандро Паредес подал с правого фланга, закрутив мяч в штрафную в сторону от ворот. Александр Ерохин точно пробил головой в противоход вратарю «Оренбурга» Евгению Фролову рикошетом от газона.
Перед самым перерывом преимущество «Зенита» удвоилось. Артем Дзюба получил мяч от Олега Шатова у штрафной «Оренбурга», перебросил защитника и вывел Ерохина один на один с Фроловым. Полузащитник отправил мяч в угол мимо голкипера, оформив дубль.
Сразу после перерыва хозяева забили ответный гол. После подачи с углового с правого фланга мяч отскочил к Адесойе Ойеволе, и тот с линии штрафной пробил под перекладину.
На 71-й минуте в составе «Зенита» в официальном матче дебютировал бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио. 32-летний полузащитник заменил Паредеса. На прошлой неделе он принял участие в товарищеской игре с алмаатинским «Кайратом» (1:0).
Ранее команда Сергея Семака одолела в гостях красноярский «Енисей» (2:0), казанский «Рубин» (1:0) и «Уфу» (2:0).
«Зенит» набрал 19 очков, с которыми продолжает лидировать в таблице чемпионата России.
«Оренбург» с 10 баллами занимает пятое место.