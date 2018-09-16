Марат Башаров: «Спорт — это лучшее, что есть на земле. После секса».

Актер рассказал, с кем и как он проводит время два раза в неделю

Актер Марат Башаров появился на красной дорожке XVI кинофестиваля «Амурская осень», который вчера открылся в Благовещенске. Артист с удовольствием общался с коллегами и раздавал автографы фанатам. Ну, а WomanHit.ru Башаров рассказал о том, что ведет здоровый образ жизни. Даже после участия в «Ледниковом периоде» он не бросил спортивные занятия на льду.

«Фигурным катанием я уже не увлекаюсь, но в хоккей мы с ребятами, как играли, так и продолжаем играть. У нас есть команда актеров «КомАр». Дома я стараюсь находить время, чтобы заниматься хоккеем два раза в неделю. В принципе, этих занятий спортом вполне хватает для полноценной нагрузки — еще же есть работа! Вообще хоккей — это та же сцена! Те же партнеры, та же импровизация. Вот почему мы этим и занимаемся. Команда — это, как труппа театра, как спектакль, который бывает каждый день Что-то получается, что-то — нет. Забиваешь гол — тебе зал аплодирует. Такая вот у меня аналогия, что хоккей — это тот же театр», — рассказал артист.

Что интересно, актера, которому нужно беречь свою внешность, нисколько не смущает опасность данного вида спорта. «Самый травматичный вид спорта — это шахматы. Во всех видах спорта есть защита тела, а в шахматах нет. У меня ни разу не было падений во время игры в хоккей. Только взлеты», — пояснил Башаров.

Кстати, сегодня актер стал ведущим церемонии открытия ледового дворца. В конце вечера он призвал всех активно вставать на коньки, добавив: «Спорт — это лучшее, что есть на земле. После секса».