Мотоболисты из Ипатово потерпели первое поражение в чемпионате страны

В стартовом поединке на подмосковной площадке дебютное поражение в национальном первенстве потерпел лидер соревнований — «Колос». Ипатовцы уступили хозяевам поля из «Металлурга».

«Очная ставка» бессменных чемпионов и вице-чемпионов страны проходила в упорной борьбе. Ставропольская дружина преследовала соперника в течение всей встречи, но догнать так и не смогла. Финальный свисток зафиксировал викторию «сталеваров» с минимальным преимуществом — 4:3. Дубль у «Колоса» оформил Сергей Крошка, ещё один гол на счету Семёна Халина.

Реабилитировались южане в двух других матчах на подмосковном мотодроме. В поединке с представителями «Ковровца» ипатовцы обозначили своё превосходство уже в стартовом периоде, который выиграли со счётом 3:1. В дальнейшем они лишь наращивали преимущество, оформив к финальному сигналу отрыв в шесть баллов — 8:2. Героем встречи стал Сергей Крошка, который забил семь голов. Ещё один раз ворота коллектива из Владимирской области поразил Вячеслав Лемешевский. И закрыли программу выступлений в Видном ипатовские спортсмены противостоянием с жителями станицы Кирпильской, которые защищают честь команды «Нива-Агрокомплекс». Встреча завершилась разгромом кубанского коллектива — 10:2. Пять мячей забил Вячеслав Лемешевский. Хет-трик на счету Семёна Халина, ещё по разу у победителей отличились Сергей Крошка и Николай Облап. После матчей первого финального раунда «Колос» на одно очко отстаёт от «Металлурга». Догнать и обогнать подмосковных мотоциклистов ипатовцы планируют уже во втором туре, который накануне стартовал в Коврове. Всего же финальный этап будет состоять из четырёх туров — по одному примет каждый претендент на медали национального первенства. Завершится же чемпионат страны 23 сентября баталиями на ипатовской земле.