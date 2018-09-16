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Букмекеры называют «Спартак» фаворитом в матче с Ахматом»
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Букмекеры называют «Спартак» фаворитом в матче с Ахматом» 

Vprognoze.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 19:00 по московскому времени «Спартак» сыграет с «Ахматом» в седьмом туре чемпионата России. «Спартак» после шести туров расположился на втором месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Команда Массимо Карерры еще не допустила ни одного поражения 4 победы и 2 ничьи. Отметим, «красно-белые» мало забивают, но при этом практически не пропускают. В предыдущем туре «Спартак» расписал мировую с «Зенитом» со счетом 0:0. У «Ахмата», в свою очередь, дела идут не лучшим образом. После шести туров грозненцы занимают 11-е место, записав в свой актив 7очков. Команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и допустила 3 поражения. В своем последнем матче «Ахмат» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1. Отметим, сразу после этого матча главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подал в отставку. Его место занял Рашид Рахимов, который уже имеет опыт работы на посту наставника грозненского клуба. Добавим, помощником Рахимова в «Ахмата» будет Роман Пилипчук, который ранее был помощником Карреры в «Спартаке». Букмекеры явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на его победу коэффициент 1.53. Сделать ставку на победу «Ахмата» можно по коэффициенту 6.0. Котировки на ничейный исход составляют 4.0.
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