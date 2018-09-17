Президент «Ахмата» назвал победу «лучшим подарком» на День чеченской женщины

"В конце прошлого сезона наша команда одержала первую в истории противостояния победу над «Спартаком» в Москве. Новая встреча команд на стадионе «Открытие Арена» завершилась также победой наших футболистов. Это очень приятная тенденция.

Сегодня в Чеченской Республике большой праздник — День чеченской женщины! Победа команды — лучший подарок от наших футболистов дорогим женщинам.

Новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым проделал хорошую работу во время паузы в чемпионате. Удалось перестроить игру, наработать новые тактические схемы. Молодцы ребята, которые четко усвоили требования и выполнили план на игру. Не раз говорил, что наши парни способны обыграть любого соперника. Сегодня они лишний раз это доказали. Всех с победой! «Ахмат» — сила!" — приводит слова президента официальный сайт клуба.

Ранее Кадыров заявил, что для «Ахмата» авторитетов нет.