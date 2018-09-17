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Президент «Ахмата» назвал победу «лучшим подарком» на День чеченской женщины
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Президент «Ахмата» назвал победу «лучшим подарком» на День чеченской женщины 

Газета.Ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу чеченской команды над московским "Спартаком" (2:1), передает Sport24.
"В конце прошлого сезона наша команда одержала первую в истории противостояния победу над «Спартаком» в Москве. Новая встреча команд на стадионе «Открытие Арена» завершилась также победой наших футболистов. Это очень приятная тенденция.
Сегодня в Чеченской Республике большой праздник — День чеченской женщины! Победа команды — лучший подарок от наших футболистов дорогим женщинам.
Новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым проделал хорошую работу во время паузы в чемпионате. Удалось перестроить игру, наработать новые тактические схемы. Молодцы ребята, которые четко усвоили требования и выполнили план на игру. Не раз говорил, что наши парни способны обыграть любого соперника. Сегодня они лишний раз это доказали. Всех с победой! «Ахмат» — сила!" — приводит слова президента официальный сайт клуба.
Ранее Кадыров заявил, что для «Ахмата» авторитетов нет.
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