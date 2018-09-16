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Столичные инкассаторы обнаружили банкомат, наполненный фальшивыми деньгами
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Столичные инкассаторы обнаружили банкомат, наполненный фальшивыми деньгами 

Ридус 44 минуты назад
Московские инкассаторы обнаружили фальшивые купюры на сумму около полутора миллионов рублей в одном из банкоматов, установленном в центре столицы. Сотрудники банка выявили поддельные банкноты во время процедуры выемки денежных средств из устройства, сообщает «Русская планета».
Всего из находившихся в аппарате пятисот купюр различного номинала, фальсификатом оказались 319 денежных знаков. Сумма, эквивалентная нанесенному коммерческой организации урону, была распределена по нескольким счетам мошенников.
В настоящий момент сотрудники банка выясняют, почему устройство не смогло отличить поддельные банкноты, пишет URA.RU.
Как ранее сообщал «Ридус», в начале сентября производитель популярных в России банкоматов NCR предупредил о происходящем массовом вбросе купюр номиналом пять тысяч рублей. Тогда некоторые банки временно ограничили прием этих банкнот.
О потенциальной уязвимости устройств NCR старого образца стало известно еще летом, когда производитель выпустил обновленное ПО, позволяющее решить проблему.
Однако, как стало известно СМИ, многие российские банки не сумели вовремя получить новые настройки.
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