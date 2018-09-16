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Мостовой рассказал, как «Спартаку» решить проблемы в обороне
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Мостовой рассказал, как «Спартаку» решить проблемы в обороне 

Soccer News 36 минут назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой считает, что главному тренеру «красно-белых» Массимо Каррере нужно проводить ротацию среди защитников.
"У «Спартака» впереди матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА, а в обороне, как оказалось, выбор невелик. В начале чемпионата все было здорово: и Жиго отлично вписался в команду, и Джикия набрал форму после травмы. А тут обидная травма француза плюс Кутепов еще не восстановился. Каррере есть над чем задуматься. Может быть, даже есть смысл прибегнуть к ротации", — цитируют Мостового российские СМИ.
Стоит отметить, что из основных центральных защитников у «Спартака» остались в строю только Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти.
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