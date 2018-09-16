Андриевский дебютировал с поражения. Смена тренера не помогла «Сибири»

В субботу Андриевский был назначен наставником «Сибири», а уже в воскресенье состоялся его дебют в новой команде.

Главная проблема сибиряков — вратарская бригада. Посыпался приглашавшийся в олимпийскую сборную Алексей Красиков . А приглашение канадца Дэнни Тэйлора изначально рассматривалось скептически.

Именно Тэйлор и проиграл матч нижегородцам. Две шайбы он забил сам себе. Если в пропущенных голах от Варнакова, покорившего высоту «300 очков в КХЛ», его вины нет, то бросок Галузина вратарь организовал сам. Из-за ворот потащил шайбу вперед, упустил ее и потом пустился в отбор. В результате капитан автозаводцев поразил пустую рамку.

При этом Тэйлор и выручал — в третьем периоде вышел победителем в дуэли с Саболичем, вышедшим один в ноль.

Голкипер гостей Галимов на ошибку оппонента ответил своей, пропустив легкую шайбу после броска француза Бертрана, который открыл личный счет результативных баллов в КХЛ.

Однако вскоре автор шайбы на радостях сфолил в чужой зоне, и Варнаков реализовал численное преимущество.

Андриевский бушевал, спорил с судьями, зафиксировавшими в первом периоде нарушение численного состава, а в третьем углядевшими пас рукой.

Однако седьмого подряд поражения «Сибири» избежать не удалось. Пока в графе очки у команды со снежинкой ноль. А впереди матчи в Уфе, дома с «Авангардом», в Казани, Санкт-Петербурге, Минске, Подольске, Новосибирске с ЦСКА. Андриевскому не позавидуешь…