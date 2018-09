Алдервейрельд играл против «Ливерпуля» в футболке без эмблемы «Тоттенхэма»

По какой причине бельгиец получил некачественную футболку, в настоящее время неизвестно.

“Play for the badge on the front of the shirt and they will remember the name on the back. " Unless you’re Toby Alderweireld pic.twitter.com/tEFH7q57dC

— ODDSbible (@ODDSbible) 15 сентября 2018 г.

"Ливерпуль" подчеркнул свои амбиции, обыграв «Тоттенхэм» на «Уэмбли»