Полузащитник сборной Испании отказался переходить в «Барселону»

«Барселона» пыталась приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Испании Сауля. «Сине-гранатовые» хотели выкупить трансфер 23-летнего хавбека зимой или летом 2019 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» имела приоритетное право выкупить игрока, которое получила в рамках трансфера Давида Вильи в 2013 году.

Представители чемпионов Испании связались с Саулем и рассказали, что хотят договориться с «Атлектико» о его переходе в ближайшие месяцы. Но игрок дал понять боссам каталонского клуба, что не намерен переезжать в стан «сине-гранатовых».