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Полузащитник сборной Испании отказался переходить в «Барселону»
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Полузащитник сборной Испании отказался переходить в «Барселону» 

Свободная пресса 7 часов назад
«Барселона» пыталась приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Испании Сауля. «Сине-гранатовые» хотели выкупить трансфер 23-летнего хавбека зимой или летом 2019 года, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» имела приоритетное право выкупить игрока, которое получила в рамках трансфера Давида Вильи в 2013 году.
Представители чемпионов Испании связались с Саулем и рассказали, что хотят договориться с «Атлектико» о его переходе в ближайшие месяцы. Но игрок дал понять боссам каталонского клуба, что не намерен переезжать в стан «сине-гранатовых».
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