Комличенко вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Чехии

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил гол в матче восьмого тура чемпионата Чехии с клубом «Яблонец».

Этот гол стал восьмым для российского форварда в нынешнем розыгрыше чешского чемпионата. Таким образом, Комличенко вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

К перерыву «Млада Болеслав» ведёт в счёте — 2:0. На данный момент «Млада Болеслав» имеет в активе семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чешской лиги. «Яблонец» (8) располагается на восьмой строчке.