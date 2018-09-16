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Комличенко вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Чехии
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Комличенко вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Чехии 

Чемпионат.com 7 часов назад
Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил гол в матче восьмого тура чемпионата Чехии с клубом «Яблонец».
Этот гол стал восьмым для российского форварда в нынешнем розыгрыше чешского чемпионата. Таким образом, Комличенко вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
К перерыву «Млада Болеслав» ведёт в счёте — 2:0. На данный момент «Млада Болеслав» имеет в активе семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чешской лиги. «Яблонец» (8) располагается на восьмой строчке.
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