Эстебан Окон: Я не хочу комментировать маневр Серхио

Гран При Сингапура закончился для Эстебана Окона столкновением с напарником на первом же круге гонки.

Эстебан Окон: «Я не буду анализировать произошедшее. Как вы видели, я отлично стартовал, у меня был неплохой шанс опередить Серхио благодаря хорошему сцеплению шин с асфальтом. Но следующее, что я почувствовал, был удар. Машина врезалась в ограждения.

Весь уик-энд у нас был великолепный темп, так что всё должно было отлично сложиться для нас обоих. Но сейчас гонка для остальных продолжается, а я уже даю интервью. Сегодня я не заработал ни одного очка. Это ужасно!