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Эстебан Окон: Я не хочу комментировать маневр Серхио
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Эстебан Окон: Я не хочу комментировать маневр Серхио 

F1News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Гран При Сингапура закончился для Эстебана Окона столкновением с напарником на первом же круге гонки.
Эстебан Окон: «Я не буду анализировать произошедшее. Как вы видели, я отлично стартовал, у меня был неплохой шанс опередить Серхио благодаря хорошему сцеплению шин с асфальтом. Но следующее, что я почувствовал, был удар. Машина врезалась в ограждения.
Весь уик-энд у нас был великолепный темп, так что всё должно было отлично сложиться для нас обоих. Но сейчас гонка для остальных продолжается, а я уже даю интервью. Сегодня я не заработал ни одного очка. Это ужасно!
Я не хочу комментировать маневр Серхио. Что касается его инцидента с Сергеем Сироткиным, я думаю, что в любых ситуациях надо сохранять самообладание».
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