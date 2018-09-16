Щука — гигант: житель Сызрани похвалился увесистым уловом с Волги

Вес рыбы — 9 кг Еще один рыбак-рекордсмен нашелся на территории Самарской области. Житель Сызрани похвалился увесистым уловом с Волги.

— Поймал щуку в районе поселка Кашпир-Рудник. Весила ровно 9 кг, — рассказал рыбак.

Секрет такого удачного улова мужчина оставил при себе, как и информацию о дальнейшей судьбе рыбы.

Это далеко не первый крупный улов рыбаков в Бариновке. В начале июля ведущий передачи о рыбалке также выловил карпа весом 20 кг. Его подвиг повторил обычный рыбак.

А самая крупная добыча этого лета — 70-килограммовый царь-сом. Его удалось поймать в конце июля недалеко от села Шелехметь.

63.ru подготовил самые запоминающиеся уловы первой половины 2018 года. Глядя на некоторые фото, сложно поверить, что это не фотошоп.