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Щука — гигант: житель Сызрани похвалился увесистым уловом с Волги
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Щука — гигант: житель Сызрани похвалился увесистым уловом с Волги 

63.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: 63.ru
Вес рыбы — 9 кг  Еще один рыбак-рекордсмен нашелся на территории Самарской области. Житель Сызрани похвалился увесистым уловом с Волги.
— Поймал щуку в районе поселка Кашпир-Рудник. Весила ровно 9 кг, — рассказал рыбак.
Секрет такого удачного улова мужчина оставил при себе, как и информацию о дальнейшей судьбе рыбы.
Это далеко не первый крупный улов рыбаков в Бариновке. В начале июля ведущий передачи о рыбалке также выловил карпа весом 20 кг. Его подвиг повторил обычный рыбак.
А самая крупная добыча этого лета — 70-килограммовый царь-сом. Его удалось поймать в конце июля недалеко от села Шелехметь.
63.ru подготовил самые запоминающиеся уловы первой половины 2018 года. Глядя на некоторые фото, сложно поверить, что это не фотошоп.
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